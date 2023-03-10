Пригожин говорит, что его отключили от спецсвязи, чтобы не просил боеприпасы

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его отключили от специальной связи с органами российской власти из-за просьб предоставить наемникам снаряды.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Прямая речь: "Для того, чтобы я прекратил просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений".

Детали: Основатель "Вагнера" также заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, что, собственно, и планирует делать.

Что этому предшествовало: