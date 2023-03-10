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Пригожин говорит, что его отключили от спецсвязи, чтобы не просил боеприпасы

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 03:52
Пригожин говорит, что его отключили от спецсвязи, чтобы не просил боеприпасы
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО ТАСС

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его отключили от специальной связи с органами российской власти из-за просьб предоставить наемникам снаряды.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Прямая речь: "Для того, чтобы я прекратил просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений".

Детали: Основатель "Вагнера" также заявил, что теперь имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, что, собственно, и планирует делать.

Что этому предшествовало:

  • Ранее Евгений Пригожин неоднократно обвинял российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы, которые есть в наличии на складах.
  • В феврале Пригожин продемонстрировал на фотографии потери российских наемников, которые якобы погибли 21 февраля из-за того, что руководство регулярных войск не дает им снаряды.
  • Боты основателя ЧВК "Вагнер", посмотрев выступление Владимира Путина на концерте в "Лужниках", заполонили соцсети комментариями с требованием дать наемникам снаряды.

Темы: ВагнерПригожинвойна
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