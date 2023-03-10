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Росія вже використала проти України до двох десятків "Кинджалів" – Повітряні сили

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 13:59
Росія вже використала проти України до двох десятків Кинджалів – Повітряні сили
МІГ31-К З "КИНДЖАЛАМИ". ФОТО UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Від початку повномасштабного вторгнення Росія могла використати проти України до двох десятків аеробалістичних ракет "Кинджал".

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Полковник заперечив ремарку ведучої, що ворог "за весь 2022 рік не випустив по Україні стільки "Кинджалів", скільки 9 березня - шість". Для визначення типу ракети потрібна експертиза її уламків, а на початку великої війни, Росія атакувала великою кількістю ракет, ідентифікувати їх теж не завжди вдавалося швидко, але "Кинджали", проти яких ППО України безсила, ворог застосовував неодноразово.

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Пряма мова: "З початку повномасштабної агресії, безумовно, важко було визначити, що це за тип ракет. Але ось тільки по Вінниці було три прильоти "Кинджалів" за один раз…

Вони використали, можливо, до двох десятків "Кинджалів" за цю війну взагалі. Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше пів сотні таких ракет. А якщо відмінусувати ці 6 (випущені під час масованої атаки 9 березня –ред.), то вже менше".

Деталі: Щодо того, скільки Росія може виробляти ще "Кинджалів" речник Повітряних сил зазначив, що інформація щодо цього теж суперечлива і сумнівна, єдине, що з певністю можна сказати: ці ракети не виробляються швидко.

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За словами Ігната, високотехнологічні ракети "Кинджал" –  надзвичайно дорогі, ніхто не знає достеменно їхньої вартості. Хоча, звісно, коли йдеться про агресію, Росія не дуже зважає на суми, які йдуть на виготовлення "знарядь смерті".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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