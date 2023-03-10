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Россия уже использовала против Украины до двух десятков "Кинжалов" – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПятница, 10 марта 2023, 13:59
Россия уже использовала против Украины до двух десятков Кинжалов – Воздушные силы
МИГ31-К С "КИНЖАЛАМИ". ФОТО UA.DEPOSITPHOTOS.COM

С начала полномасштабного вторжения Россия могла использовать против Украины до двух десятков аэробаллистических ракет "Кинжал".

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Полковник опроверг ремарку ведущей, что враг "за весь 2022 год не выпустил по Украине столько "Кинжалов", сколько 9 марта - шесть". Для определения типа ракеты нужна экспертиза ее обломков, а в начале большой войны Россия атаковала большим количеством ракет, идентифицировать их тоже не всегда удавалось быстро, но "Кинжалы", против которых ПВО Украины бессильна, враг применял неоднократно.

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Прямая речь: "С начала полномасштабной агрессии, безусловно, трудно было определить, что это за тип ракет. Но вот только по Виннице было три прилета "Кинжалов" за один раз...

Они использовали, возможно, до двух десятков "Кинжалов" за эту войну вообще. Сейчас, по данным ГУР, у россиян чуть больше полсотни таких ракет. А если отнять эти 6 (выпущенные во время массированной атаки 9 марта -ред.), то уже меньше".

Детали: Относительно того, сколько Россия может производить еще "Кинжалов", спикер Воздушных сил отметил, что информация об этом тоже противоречива и сомнительна, единственное, что с уверенностью можно сказать: эти ракеты не производятся быстро.

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По словам Игната, высокотехнологичные ракеты "Кинжал" - чрезвычайно дорогие, никто не знает точно их стоимости. Хотя, конечно, когда речь идет об агрессии, Россия не очень оглядывается на суммы, которые идут на изготовление "орудий смерти".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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