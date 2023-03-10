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Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ – Маляр

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 березня 2023, 15:42
Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ – Маляр
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті загострена і ворог продовжує наступ, проте Збройні сили роблять все, щоб відкинути ворога.

Джерело: перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ.

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Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани".

Що було раніше:

  • Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.
  • 8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

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Теми: БахмутЗбройні силиРосіявійна
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