Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ – Маляр
П'ятниця, 10 березня 2023, 15:42
У Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті загострена і ворог продовжує наступ, проте Збройні сили роблять все, щоб відкинути ворога.
Джерело: перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram
Пряма мова: "Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ.
Реклама:
Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани".
Що було раніше:
- Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.
- 8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.
ВІДЕО ДНЯ