Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ – Маляр

У Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті загострена і ворог продовжує наступ, проте Збройні сили роблять все, щоб відкинути ворога.

Джерело: перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ.

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Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани".

Що було раніше:

Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захоплення Бахмута відкриє для Росії шлях до інших населених пунктів Донецької області, тому українські захисники продовжуть боронити місто, однак "ніхто не має бути оточений".

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в російських загарбників нема належних механізованих сил для просування за межі Бахмута.

8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.