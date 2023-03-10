Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ – Маляр

У Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті загострена і ворог продовжує наступ, проте Збройні сили роблять все, щоб відкинути ворога.

Джерело: перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ.

Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани".

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