Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление – Маляр

В Минобороны сообщили, что ситуация в Бахмуте обострена и враг продолжает наступление, однако Вооруженные силы делают все, чтобы отбросить врага.

Источник: первый заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Ситуация в Бахмуте обостренная, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск.

Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы".

Что предшествовало: