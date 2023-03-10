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Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление – Маляр

Алена МазуренкоПятница, 10 марта 2023, 16:42
Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление – Маляр
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В Минобороны сообщили, что ситуация в Бахмуте обострена и враг продолжает наступление, однако Вооруженные силы делают все, чтобы отбросить врага.

Источник: первый заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Ситуация в Бахмуте обостренная, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск.

Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы".

Что предшествовало:

  • Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области, поэтому украинские защитники продолжат защищать город, однако "никто не должен быть окружен".
  • Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.
  • 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: БахмутВооруженные силыРосcиявойна
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