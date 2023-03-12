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Зеленський: Не допустимо можливості РФ руйнувати лаври й красти з них цінності

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 20:42
Зеленський: Не допустимо можливості РФ руйнувати лаври й красти з них цінності
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА, ФОТО CHURCH.UA

Президент Володимир Зеленський наголошує, що влада не допустить можливості Росії руйнувати українські лаври або красти з них цінності.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є цього тижня рух і на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух.

Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності".

Що передувало: 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників УПЦ МП про кримінальну відповідальність у разі переміщення в інше місце з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих.

Передісторія:

  • 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давності (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
  • У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
  • Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

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Теми: ЗеленськийУПЦ МПцерква
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