Зеленський: Не допустимо можливості РФ руйнувати лаври й красти з них цінності

Президент Володимир Зеленський наголошує, що влада не допустить можливості Росії руйнувати українські лаври або красти з них цінності.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є цього тижня рух і на зміцнення нашої духовної незалежності. Суспільство це бачить. І я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух.

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Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші лаври – або красти з них будь-які цінності".

Що передувало: 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників УПЦ МП про кримінальну відповідальність у разі переміщення в інше місце з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих.

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