Зеленский: Не допустим возможности РФ разрушать лавры и воровать из них ценности

Президент Владимир Зеленский отмечает, что власть не допустит возможности России разрушать украинские лавры или воровать из них ценности.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть на этой неделе движение и на укрепление нашей духовной независимости. Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных. И мы продолжим это наше движение.

Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или воровать из них какие-либо ценности".

Что предшествовало: 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предупредил представителей УПЦ МП об уголовной ответственности в случае перемещения в другое место из Киево-Печерской лавры музейных экспонатов, в частности мощей святых.

Предыстория:

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.

В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.

УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".

Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.