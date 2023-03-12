Зеленский: Не допустим возможности РФ разрушать лавры и воровать из них ценности

Президент Владимир Зеленский отмечает, что власть не допустит возможности России разрушать украинские лавры или воровать из них ценности.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть на этой неделе движение и на укрепление нашей духовной независимости. Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных. И мы продолжим это наше движение.

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Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или воровать из них какие-либо ценности".

Что предшествовало: 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предупредил представителей УПЦ МП об уголовной ответственности в случае перемещения в другое место из Киево-Печерской лавры музейных экспонатов, в частности мощей святых.

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