Інцидент з американським безпілотником не призведе до прямого конфлікту між РФ і США – ISW
Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією, переконані аналітики Інституту вивчення війни.
Джерело: звіт ISW
Деталі: Як відомо, командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків. Натомість Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".
Аналітики ISW переконані, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.
"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", – наголосили експерти інституту.
В ISW відзначили, що президенти США і РФ мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.
"З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з РФ, а Кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", – підсумували американські аналітики.
Що цьому передувало:
- Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
- Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем - не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
- Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
- Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
- Повітряні сили ЗСУ прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі.
- За даними NYT, перехоплений російськими літаками Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper Збройних сил США не ніс на собі озброєння.