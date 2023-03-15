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Інцидент з американським безпілотником не призведе до прямого конфлікту між РФ і США – ISW

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 06:16
Інцидент з американським безпілотником не призведе до прямого конфлікту між РФ і США – ISW
Безпілотник MQ-9 Reaper. Фото Getty Images

Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків. Натомість Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".

Аналітики ISW переконані, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту", – наголосили експерти інституту.

В ISW відзначили, що президенти США і РФ мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.

"З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з РФ, а Кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації", – підсумували американські аналітики.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що  перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем - не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
  • Повітряні сили ЗСУ прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі.
  • За даними NYT, перехоплений російськими літаками Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper Збройних сил США не ніс на собі озброєння.

Теми: СШАРосіяЧорне моребезпілотники
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