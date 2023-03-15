Инцидент с американским беспилотником не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Россией, убеждены аналитики Института изучения войны.
Источник: отчет ISW
Детали: Как известно, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. В то же время Министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".
Аналитики ISW убеждены, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.
"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – отметили эксперты института.
В ISW отметили, что президенты США и РФ имеют полную свободу выбора относительно реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.
"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО, нет оснований считать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – подытожили американские аналитики.
Что этому предшествовало:
- Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
- Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем - не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
- Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
- Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
- Воздушные силы ВСУ прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море.
- По данным NYT, перехваченный российскими самолетами Су-27 беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения.