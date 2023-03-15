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Инцидент с американским беспилотником не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 06:16
Инцидент с американским беспилотником не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW
Беспилотник MQ-9 Reaper. Фото Getty Images

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Россией, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. В то же время Министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".

Аналитики ISW убеждены, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – отметили эксперты института.

В ISW отметили, что президенты США и РФ имеют полную свободу выбора относительно реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.

"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО, нет оснований считать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – подытожили американские аналитики.

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Что этому предшествовало:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем - не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
  • Воздушные силы ВСУ прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море.
  • По данным NYT, перехваченный российскими самолетами Су-27 беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения.

Темы: СШАРосcияЧерное моребеспилотники
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