Инцидент с американским беспилотником не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Россией, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. В то же время Министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".

Аналитики ISW убеждены, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – отметили эксперты института.

В ISW отметили, что президенты США и РФ имеют полную свободу выбора относительно реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.

"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО, нет оснований считать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – подытожили американские аналитики.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: