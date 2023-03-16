В Черном море нетипичная активность и количество врага – ОК "Юг"

Украинские защитники фиксируют в Черном море нетипичную активность россиян – враг вывел 20 кораблей и очень много единиц вспомогательного флота.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей 16 марта

Прямая речь Гуменюк: "Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага.

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Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя – один из них подводный – 28 ракет, по максимуму если говорить, могут быть снаряжены для запуска".

Детали: Также, по ее словам, в море зафиксировано много единиц вспомогательного флота.

Все корабли рассредоточены, поэтому возможно, россияне таки хотят найти обломки американского беспилотника, о чем они говорили ранее.

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Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются "максимально покрывать театр морских действий в Черном море и пытаются скрывать свои действия" от украинских защитников, но тщательное наблюдение за ними дает свои результаты – украинцы видят и понимают вражеские шаги наперед.

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