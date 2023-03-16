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В Черном море нетипичная активность и количество врага – ОК "Юг"

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 08:52
В Черном море нетипичная активность и количество врага – ОК Юг
Запуск российских "Калибров" из Черного моря. Фото иллюстративное из "РИА Новости"

Украинские защитники фиксируют в Черном море нетипичную активность россиян – враг вывел 20 кораблей и очень много единиц вспомогательного флота.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей 16 марта

Прямая речь Гуменюк: "Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага.

Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя – один из них подводный – 28 ракет, по максимуму если говорить, могут быть снаряжены для запуска".

Детали: Также, по ее словам, в море зафиксировано много единиц вспомогательного флота.

Все корабли рассредоточены, поэтому возможно, россияне таки хотят найти обломки американского беспилотника, о чем они говорили ранее.

Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются "максимально покрывать театр морских действий в Черном море и пытаются скрывать свои действия" от украинских защитников, но тщательное наблюдение за ними дает свои результаты – украинцы видят и понимают вражеские шаги наперед.

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Предыстория:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем – не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
  • NBC News сообщило, что высшее руководство Кремля одобрило агрессивные действия российских военных истребителей против американского военного беспилотника над Черным морем.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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