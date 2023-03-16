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"Образа Росією ісламу має бути засуджена": в Україні відреагували на фейк окупантів

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 19:29
Образа Росією ісламу має бути засуджена: в Україні відреагували на фейк окупантів

Міністерство закордонних справ засуджує постановочне пропагандистське відео окупантів, де нібито українські військові паплюжать Коран. В МЗС вважають, що Росія вкотре намагається дискредитувати Україну.

Джерело: муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов, який залишив посаду влітку 2022 року і став парамедиком на війні, речник МЗС України Ніколенко у Twitter

Пряма мова Ісмагілова: "Напередодні Священного Рамадана російська пропаганда запустила чергове ІПСО про те, що ніби бійці Збройних сил України нарізають свине сало на Корані, і спалюють Коран на багатті.

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Розрахунок на обурення мусульманського світу в Україні діями нібито українських захисників.

Але все зроблено в стилі російської недолугості, про що і є це відео.

Українці на відміну від росіян, всі єдині, підтримують одне одного і поважають духовний вибір кожного захисника, в нас немає "чурбанських книг" і слова такого також немає".

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Деталі: Ісмагілов вважає відео постановою російської пропаганди. За його словами, зазвичай, російські "печерні дикуни" принижують і не поважають людей іншої національності та віросповідання, а в Україні – здорове цивілізоване суспільство.

Він також додав, що на відео забагато лайки, що свідчить про те, що росіянам не вдається "закосити" під українців.

Спікер МЗС повідомив, що поширене відео - черговий фейк росіян.

Пряма мова Ніколенка: "Росія зняла ролик, в якому невідомі люди, що видають себе за українських солдатів, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки.

Вони розмовляють ламаною українською мовою і використовують російський армійський ніж.

Росія має бути засуджена за образу ісламу в спробі дискредитувати Україну".

Знати більше: Бахмут, очі поранених та переможці. Як муфтій Саїд Ісмагілов з автоматом та Кораном пішов рятувати Україну

Теми: релігіяіслампропагандаМЗС
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