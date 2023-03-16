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"Оскорбление Россией ислама должно быть осуждено": в Украине отреагировали на фейк оккупантов

Алена МазуренкоЧетверг, 16 марта 2023, 20:29
Оскорбление Россией ислама должно быть осуждено: в Украине отреагировали на фейк оккупантов

Министерство иностранных дел осуждает постановочное пропагандистское видео оккупантов, где якобы украинские военные оскверняют Коран. В МИД считают, что Россия в очередной раз пытается дискредитировать Украину.

Источник: муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, который покинул пост летом 2022 года и стал парамедиком на войне, представитель МИД Украины Николенко в Twitter

Прямая речь Исмагилова: "Накануне Священного Рамадана российская пропаганда запустила очередное ИПСО о том, что будто бойцы Вооруженных сил Украины нарезают свиное сало на Коране, и сжигают Коран на костре.

Расчет на возмущение мусульманского мира в Украине действиями якобы украинских защитников.

Но все сделано в стиле российской бестолковости, о чем и есть это видео.

Украинцы в отличие от россиян, все едины, поддерживают друг друга и уважают духовный выбор каждого защитника, у нас нет "чурбанских книг" и слова такого тоже нет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Исмагилов считает видео постановкой российской пропаганды. По его словам, обычно, российские "пещерные дикари" унижают и не уважают людей другой национальности и вероисповедания, а в Украине - здоровое цивилизованное общество.

Он также добавил, что на видео много ругани, что свидетельствует о том, что россиянам не удается "закосить" под украинцев.

Спикер МИД сообщил, что распространенное видео - очередной фейк россиян.

Прямая речь Николенко: "Россия сняла ролик, в котором неизвестные люди, выдающие себя за украинских солдат, режут свинину на Коране и сжигают его страницы.

Они разговаривают на ломаном украинском языке и используют российский армейский нож.

Россия должна быть осуждена за оскорбление ислама в попытке дискредитировать Украину".

Узнать больше: Бахмут, глаза раненых и победители. Как муфтий Саид Исмагилов с автоматом и Кораном пошел спасать Украину

Темы: религияислампропагандаМИД
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