Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що атаку на американський безпілотник було здійснено над частиною російської території, американці зовсім знахабніли, тому з ними не треба "церемонитись".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Загалом, кажучи по простому, американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно. Хоча і контакти військових потрібні, звісно".

Деталі: За його словами повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" і "зони з обмеженнями". Він вважає, що безпілотники теж повинні дотримуватися цих правил, особливо в період бойових дій.

Медведєв почав брехати, що БПЛА знаходився над частиною російської території, "на яку поширюється наш суверенітет".

При цьому він пригрозив сенатору США Ліндсі Грему фізичною розправою. Той виступив із критикою щодо недостатньо рішучої відповіді на інцидент у Чорному морі.

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