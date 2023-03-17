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Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники, бо американці "знахабніли"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 березня 2023, 09:29
Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники, бо американці знахабніли
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО "ЄДИНОЇ РОСІЇ"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що атаку на американський безпілотник було здійснено над частиною російської території, американці зовсім знахабніли, тому з ними не треба "церемонитись".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Загалом, кажучи по простому, американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно. Хоча і контакти військових потрібні, звісно".

Деталі: За його словами повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" і "зони з обмеженнями". Він вважає, що безпілотники теж повинні дотримуватися цих правил, особливо в період бойових дій.

Медведєв почав брехати, що БПЛА знаходився над частиною російської території, "на яку поширюється наш суверенітет".

При цьому він пригрозив сенатору США Ліндсі Грему фізичною розправою. Той виступив із критикою щодо недостатньо рішучої відповіді на інцидент у Чорному морі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. 
  • Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.
  • Наразі США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками після інциденту в Чорному морі – вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими у цьому регіоні.

Теми: МедведєвСШАбезпілотникиЧорне море
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