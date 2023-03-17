Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники, потому что американцы "обнаглели"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака на американский беспилотник была осуществлена над частью российской территории, американцы совсем обнаглели, поэтому с ними не надо "церемониться".
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь Медведева: "В общем, говоря по простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно".
Детали: По его словам воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Он считает, что беспилотники тоже должны придерживаться этих правил, особенно в период боевых действий.
Медведев начал врать, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".
При этом он пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой относительно недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.
Предыстория:
- Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
- Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
- Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
- Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
- Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.
- В настоящее время США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.