Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака на американский беспилотник была осуществлена над частью российской территории, американцы совсем обнаглели, поэтому с ними не надо "церемониться".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "В общем, говоря по простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно".

Детали: По его словам воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Он считает, что беспилотники тоже должны придерживаться этих правил, особенно в период боевых действий.

Медведев начал врать, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".

При этом он пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой относительно недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.

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