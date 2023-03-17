Шойгу представив до нагород пілотів, які збили дрон США біля Криму

Міністр оборони Росій Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків Су-27, які збили над Чорним морем американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському міноборони заявили про існування "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення спеціальної військової операції", який нібито міг порушити MQ-9 Reaper.

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Окупанти стверджують, що безпілотник MQ-9 Reaper летів у цю "зону" із вимкненими транспондерами, а льотчики Су-27 "запобігли порушенню".

В міноборони РФ також заявили, що довели до відома користувачів "межі" повітряного простору, де вони ввели "обмеження".

Дослівно міноборони РФ: "З метою ідентифікації порушника в повітря були підняті винищувачі зі складу чергових по ППО сил.

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Унаслідок різкого маневрування безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею.

Російські винищувачі бортового озброєння не застосовували, з БПЛА у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування".

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