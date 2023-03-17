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Шойгу представив до нагород пілотів, які збили дрон США біля Криму

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 березня 2023, 11:30
Шойгу представив до нагород пілотів, які збили дрон США біля Криму
фото: getty images

Міністр оборони Росій Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків Су-27, які збили над Чорним морем американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському міноборони заявили про існування "району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення спеціальної військової операції", який нібито міг порушити MQ-9 Reaper.

Окупанти стверджують, що безпілотник MQ-9 Reaper летів у цю "зону" із вимкненими транспондерами, а льотчики Су-27 "запобігли порушенню".

В міноборони РФ також заявили, що довели до відома користувачів "межі" повітряного простору, де вони ввели "обмеження".

Дослівно міноборони РФ: "З метою ідентифікації порушника в повітря були підняті винищувачі зі складу чергових по ППО сил.

Унаслідок різкого маневрування безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею.

ВІДЕО ДНЯ

Російські винищувачі бортового озброєння не застосовували, з БПЛА у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування".

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.
  • Наразі США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками після інциденту в Чорному морі – вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими у цьому регіоні.

Теми: війнаСШАбезпілотники
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