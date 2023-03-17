Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу представил к наградам пилотов, сбивших дрон США возле Крыма

Алена МазуренкоПятница, 17 марта 2023, 11:30
Шойгу представил к наградам пилотов, сбивших дрон США возле Крыма
фото: getty images

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые сбили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В российском минобороны заявили о существовании "района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения специальной военной операции", который якобы мог нарушить MQ-9 Reaper.

Оккупанты утверждают, что беспилотник MQ-9 Reaper летел в эту "зону" с выключенными транспондерами, а летчики Су-27 "предотвратили нарушение".

В минобороны РФ также заявили, что довели до сведения пользователей "границы" воздушного пространства, где они ввели "ограничения".

Дословно минобороны РФ: "С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил.

В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

ВИДЕО ДНЯ

Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования".

Предыстория:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем. Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.
  • В настоящее время США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.

Темы: войнаСШАбеспилотники
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Путин и Си подписали в Москве два документа - росСМИ

Все новости...
война
Данилов: Мы считаем, что Китай – отдельная страна, она не будет сообщником России
Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29
Оккупанты нанесли 4 авиаудара по Авдеевке: разрушена часть высотки – ОП
Последние новости
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
23:55
В Германии мужчину, который носил Z-футболку, обязали задонатить на помощь украинцам
23:37
Взрывы в Джанкое повредили узловую станцию, ее использование сейчас невозможно – ОК "Юг"
Все новости...