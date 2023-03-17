Шойгу представил к наградам пилотов, сбивших дрон США возле Крыма

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые сбили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В российском минобороны заявили о существовании "района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения специальной военной операции", который якобы мог нарушить MQ-9 Reaper.

Оккупанты утверждают, что беспилотник MQ-9 Reaper летел в эту "зону" с выключенными транспондерами, а летчики Су-27 "предотвратили нарушение".

В минобороны РФ также заявили, что довели до сведения пользователей "границы" воздушного пространства, где они ввели "ограничения".

Дословно минобороны РФ: "С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил.

В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

ВИДЕО ДНЯ

Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования".

Предыстория: