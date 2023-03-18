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Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій – ISW

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 05:35
Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій – ISW
ЗУСТРІЧ ПУТІНА Й СІ ЦЗІНЬПІНЯ В ПЕКІНІ. ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час офіційного візиту до Росії 20-22 березня, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, Кремль заявив, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких наразі невідомий, та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ і Китаю.

Раніше повідомлялося, що китайські компанії продали російським компаніям деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використане у військових цілях. При цьому західні розвідувальні служби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу і наданню китайської техніки Росії", – переконані експерти інституту.

Раніше ISW робив висновки, що 1 березня Олександр Лукашенко і Сі підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом просування китайської продукції через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, має на меті сприяти китайським зусиллям, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого посередника на переговорах між Росією і Україною. Китай 24 лютого оприлюднив мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні, хоча залишається незрозумілим, що конкретно включатимуть китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів. Сі може спробувати використати свій успіх в посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією для більш широких зусиль з посередництва у цій війні", – додали аналітики інституту.

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Теми: ПутінКитайРосія
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