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Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій – ISW

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 04:35
Сі Цзіньпін запропонує Путіну допомогу в ухиленні від санкцій – ISW
ЗУСТРІЧ ПУТІНА Й СІ ЦЗІНЬПІНЯ В ПЕКІНІ. ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час офіційного візиту до Росії 20-22 березня, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, Кремль заявив, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких наразі невідомий, та обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ і Китаю.

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Раніше повідомлялося, що китайські компанії продали російським компаніям деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використане у військових цілях. При цьому західні розвідувальні служби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу і наданню китайської техніки Росії", – переконані експерти інституту.

Раніше ISW робив висновки, що 1 березня Олександр Лукашенко і Сі підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом просування китайської продукції через Білорусь.

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"Сі також, ймовірно, має на меті сприяти китайським зусиллям, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого посередника на переговорах між Росією і Україною. Китай 24 лютого оприлюднив мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні, хоча залишається незрозумілим, що конкретно включатимуть китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів. Сі може спробувати використати свій успіх в посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією для більш широких зусиль з посередництва у цій війні", – додали аналітики інституту.

Теми: ПутінКитайРосія
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