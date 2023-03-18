Си Цзиньпин предложит Путину помощь в уклонении от санкций – ISW

Глава Китая Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время официального визита в Россию 20-22 марта, вероятно, для того, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, Кремль заявил, что Путин и Си планируют подписать двусторонние документы, содержание которых пока неизвестно, и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая.

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Ранее сообщалось, что китайские компании продали российским компаниям детали для беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях. При этом западные разведывательные службы заявили, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

"Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций, которые будут способствовать продаже и предоставлению китайской техники России", – убеждены эксперты института.

Ранее ISW делал выводы, что 1 марта Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход российских санкций путем продвижения китайской продукции через Беларусь.

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"Си также, вероятно, имеет целью способствовать китайским усилиям, направленным на позиционирование Китая как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной. Китай 24 февраля обнародовал мирный план из 12 пунктов по войне в Украине, хотя остается неясным, что конкретно будут включать китайские предложения по урегулированию войны путем переговоров. Си может попытаться использовать свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией для более широких усилий по посредничеству в этой войне", – добавили аналитики института.