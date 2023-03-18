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Си Цзиньпин предложит Путину помощь в уклонении от санкций – ISW

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 05:35
Си Цзиньпин предложит Путину помощь в уклонении от санкций – ISW
ВСТРЕЧА ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНЯ В ПЕКИНЕ. AFP VIA GETTY IMAGES

Глава Китая Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время официального визита в Россию 20-22 марта, вероятно, для того, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, Кремль заявил, что Путин и Си планируют подписать двусторонние документы, содержание которых пока неизвестно, и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства РФ и Китая.

Ранее сообщалось, что китайские компании продали российским компаниям детали для беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях. При этом западные разведывательные службы заявили, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

"Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций, которые будут способствовать продаже и предоставлению китайской техники России", – убеждены эксперты института.

Ранее ISW делал выводы, что 1 марта Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход российских санкций путем продвижения китайской продукции через Беларусь.

"Си также, вероятно, имеет целью способствовать китайским усилиям, направленным на позиционирование Китая как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной. Китай 24 февраля обнародовал мирный план из 12 пунктов по войне в Украине, хотя остается неясным, что конкретно будут включать китайские предложения по урегулированию войны путем переговоров. Си может попытаться использовать свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией для более широких усилий по посредничеству в этой войне", – добавили аналитики института.

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Темы: ПутинКитайРосcия
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