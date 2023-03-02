Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц: Путін не готовий до переговорів про справедливий мир

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 10:39
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не вірить, що президент Росії Владімір Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

Про це він заявив у четвер під час виступу в Бундестазі, присвяченому війні в Україні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Чи готовий взагалі Путін до переговорів про повернення цих принципів та справедливого миру? На цей момент ніщо не вказує на це", - вважає канцлер Німеччини.

Путін радше покладається на загрозливі жести, такі як призупинення дії ядерного договору зі Сполученими Штатами, додав Шольц.

Колишній канцлер Німеччини Гельмут Шмідт говорив про принцип "збалансованої взаємності" з огляду на Гельсінський процес 1970-х – але про це не може бути й мови, доки Путін загрожує існуванню України і водночас основам європейського миропорядку, зазначив канцлер.

"Не можна вести переговори з приставленою до скроні рушницею - хіба що про власну покору", - заявив Шольц.

Тим більше примітно, що президент України Володимир Зеленський представив пропозиції щодо міцного, справедливого миру на саміті G20 у листопаді, додав Шольц.

ВІДЕО ДНЯ

У річницю повномасштабного вторгнення  Шольц пообіцяв підтримувати Україну, скільки буде необхідно, і закликав президента РФ Владіміра Путіна припинити війну.

1 березня Шольц пообіцяв наростити виробництво боєприпасів на тлі війни в Україні.

Теми: ШольцПутінвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Українська оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два ключових мости - розвідка Британії

Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

У ISW прокоментували можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута

фото"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту

Усі новини...
Шольц
Шольц закликав Китай вплинути на Росію і застеріг від поставок зброї
Шольц обіцяє наростити виробництво боєприпасів на тлі війни в Україні
Білий дім: Війна в Україні буде центральною темою візиту Шольца у Вашингтон
Останні новини
13:51
У Львові підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ
13:32
оновленоВ половині областей понад 30 хвилин лунала повітряна тривога
13:20
Зеленський обговорив із президенткою Європарламенту українську формулу миру
13:09
Росіяни третій день поспіль зменшують кількість ракетоносіїв у Чорному морі
13:03
НМТ-2023: вступники можуть пройти тренувальний тест з математики
12:50
відеоЗарплати та пенсії військових: як змінилось грошове забезпечення для захисників
12:36
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
12:25
Сиропи від кашлю могли спричинити смерть 66 дітей у Гамбії – Центр контролю захворювань США
12:17
Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів
11:58
Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні - ЗМІ
Усі новини...