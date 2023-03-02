Шольц: Путін не готовий до переговорів про справедливий мир

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не вірить, що президент Росії Владімір Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

Про це він заявив у четвер під час виступу в Бундестазі, присвяченому війні в Україні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Чи готовий взагалі Путін до переговорів про повернення цих принципів та справедливого миру? На цей момент ніщо не вказує на це", - вважає канцлер Німеччини.

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Путін радше покладається на загрозливі жести, такі як призупинення дії ядерного договору зі Сполученими Штатами, додав Шольц.

Колишній канцлер Німеччини Гельмут Шмідт говорив про принцип "збалансованої взаємності" з огляду на Гельсінський процес 1970-х – але про це не може бути й мови, доки Путін загрожує існуванню України і водночас основам європейського миропорядку, зазначив канцлер.

"Не можна вести переговори з приставленою до скроні рушницею - хіба що про власну покору", - заявив Шольц.

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Тим більше примітно, що президент України Володимир Зеленський представив пропозиції щодо міцного, справедливого миру на саміті G20 у листопаді, додав Шольц.

У річницю повномасштабного вторгнення Шольц пообіцяв підтримувати Україну, скільки буде необхідно, і закликав президента РФ Владіміра Путіна припинити війну.

1 березня Шольц пообіцяв наростити виробництво боєприпасів на тлі війни в Україні.