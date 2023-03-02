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Шольц: Путин не готов к переговорам о справедливом мире

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 09:39
Шольц: Путин не готов к переговорам о справедливом мире
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не верит, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.

Об этом он заявил в четверг во время выступления в Бундестаге, посвященном войне в Украине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении этих принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это", - считает канцлер Германии.

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Путин скорее полагается на угрожающие жесты, такие как приостановление действия ядерного договора с Соединенными Штатами, добавил Шольц.

Бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт говорил о принципе "сбалансированной взаимности", учитывая Хельсинкский процесс 1970-х - но об этом не может быть и речи, пока Путин угрожает существованию Украины и одновременно основам европейского миропорядка, отметил канцлер.

"Нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем - разве что о собственной покорности", - заявил Шольц.

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Тем более примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский представил предложения по прочному, справедливому миру на саммите G20 в ноябре, добавил Шольц.

В годовщину полномасштабного вторжения Шольц пообещал поддерживать Украину, сколько будет необходимо, и призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

1 марта Шольц пообещал нарастить производство боеприпасов на фоне войны в Украине.

Темы: ШольцПутинвойна
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