Школу в російському Владивостоці перейменували на честь убитого в Україні "вагнерівця"

У російському Владивостоці школу перейменували на честь убитого в Україні найманця ПВК "Вагнер" Євгена Орлова.

Джерело: російська служба "Бі-бі-сі"

Деталі: Орлов воював на Донбасі та в Сирії і внесений в українські санкційні списки як найманець ПВК "Вагнер".

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У постанові адміністрації Владивостока і на сайті школи називають Героєм Росії, але його сім'я впевнена - таку нагороду йому не вручали. Керівництво школи не в курсі цього - там нібито просто дотримувалися вказівок адміністрації міста.

Постанову про перейменування школи № 14 було підписано ще в жовтні 2022 року, проте про це не повідомили ні місцеві ЗМІ, ні керівництво навчального закладу.

Орлов загинув в Україні влітку 2022 року.

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Перейменування шкіл на честь учасників війни Росії проти України тепер уже не рідкість, зазначає Бі-бі-сі.

Загиблих роблять прикладом для наслідування в цілій низці регіонів РФ: журналісти виявили названі на честь убитих в Україні військових школи в Амурській і Бєлгородській області, Башкортостані, Брянській і Воронезькій області, Дагестані, Калузькій, Новосибірській, Ростовській області, Татарстані та Ульяновській області.

У деяких регіонах у школах проводять пропагандистські акції, зокрема прославляючи найманців ПВК "Вагнер". У сільській школі в Тюменській області, наприклад, у лютому з'явилася "парта героя" на честь загиблого вагнерівця (це проєкт "Единой России"). З цього приводу в школі організували урочистий захід, на якому заступник голови району зробила важливе уточнення, сказавши, що у цього військового не було судимостей.

Нагадаємо: На війну в Україну представники ПВК "Вагнер" не перший місяць вербують ув'язнених у російських колоніях. Їх вивозять на фронт після помилування президентом РФ і зняття судимості.