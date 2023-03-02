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Школу в российском Владивостоке переименовали в честь убитого в Украине "вагнеровця"

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 марта 2023, 11:21
Школу в российском Владивостоке переименовали в честь убитого в Украине вагнеровця
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В российском Владивостоке школу переименовали в честь убитого в Украине наемника ЧВК "Вагнер" Евгения Орлова.

Источник: русская служба "Би-би-си"

Детали: Орлов воевал на Донбассе и в Сирии и внесен в украинские санкционные списки как наемник ЧВК "Вагнер".

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В постановлении администрации Владивостока и на сайте школы называют Героем России, но его семья уверена - такую награду ему не вручали. Руководство школы не в курсе этого - там якобы просто следовали указаниям администрации города.

Постановление о переименовании школы № 14 было подписано еще в октябре 2022 года, однако о этом не сообщили ни местные СМИ, ни руководство учебного заведения.

Орлов погиб в Украине летом 2022 года.

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Переименование школ в честь участников войны России против Украины теперь уже не редкость, отмечает Би-би-си.

Погибших делают примером для подражания в целом ряде регионов РФ: журналисты обнаружили названные в честь убитых в Украине военных школы в Амурской и Белгородской области, Башкортастане, Брянской и Воронежской области, Дагестане, Калужской, Новосибирской, Ростовской области, Татарстане и Ульяновской области.

В некоторых регионах в школах проводят пропагандистские акции, в том числе прославляя наемников ЧВК "Вагнер". В сельской школе в Тюменской области, например, в феврале появилась "парта героя" в честь погибшего вагнеровца (это проект "Единой России"). По этому поводу в школе организовали торжественное мероприятие, на котором замглавы района сделала важное уточнение, сказав, что у этого военного не было судимостей.

Напомним: На войну в Украину представители ЧВК "Вагнер" не первый месяц вербуют заключенных в российских колониях. Их вывозят на фронт после помилования президентом РФ и снятия судимости.

Темы: РосcияВагнервойна
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