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Більшість переселенців у Києві пов’язують свої плани зі столицею – соціологи

Олена РощінаЧетвер, 2 березня 2023, 12:21

Більше половини вимушених переселенців, які опинилися в Києві після початку повномасштабної війни, готові залишитися в столиці й надалі. 

Джерело: дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16-27 лютого 2023 року

Дослівно: "Серед переселенців однозначно пов’язують свої плани із Києвом 28%, ще 27% – скоріше пов’язують. Близько третини ВПО не планують своє майбутнє життя у столиці.

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Близько 90% опитаних киян та ВПО вважають Київ комфортним для проживання. Протилежну думку мають 9% киян і 6% переселенців".

Деталі: Серед самих киян 85% опитаних зазначили, що вони однозначно пов’язують свої плани на майбутнє з проживанням у Києві, ще 11% – скоріше пов’язують, близько 3% – не мають планів залишатися жити у Києві.

 

За даними групи "Рейтинг", 55% опитаних киян позитивно поставилися б до того, щоб частина переселенців залишились жити й працювати у столиці, 35% – нейтрально, 8% – негативно.

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Також 65% опитаних киян не відчувають напруження у відносинах між переселенцями і киянами, а близько 20% відчувають. Серед переселенців про відсутність напруження у відносинах із місцевими зазначили майже 80%, близько 20% – про його наявність.

У переселенців основна причина вибору Києва для проживання – наявність родичів і близьких друзів (45%). Серед інших – можливість знайти роботу (26%) та безпечність міста в умовах війни (22%). 8-9% зазначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб почати нове життя, 5% – що тут наявні вільні місця для тимчасового проживання. 

Для 4% переселенців було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% це було рішення організації, відповідальної за переселення. 

17% переселенців зазначили, що їхнє житло, де вони жили до війни, зруйноване і непридатне до життя. У 24% – частково пошкоджене, 2% – було зруйноване, але вже відновлене, у 35% – без змін. 21% сказали, що не мають інформації щодо стану свого житла. Про більшу кількість руйнувань зазначили переселенці з Донбасу та старші опитані. 

Дві третини переселенців орендують квартиру у Києві, ще чверть – живуть у помешканні родичів, друзів, знайомих. У центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6-7%, у власному помешканні – 2%, у помешканні інших місцевих жителів – 1%.

Довідка: Соціологи "Рейтинга" опитали 800 жителів Києва й 800 переселенців у столиці віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) 16-27 лютого. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 3,5%. 

Теми: Київпереселенціопитуваннясоціологія
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