Большинство переселенцев в Киеве связывают свои планы со столицей – социологи

Более половины вынужденных переселенцев, которые оказались в Киеве после начала полномасштабной войны, готовы остаться в столице и в дальнейшем.

Источник: исследование Социологической группы "Рейтинг", проведенное 16-27 февраля 2023 года

Дословно: "Среди переселенцев однозначно связывают свои планы с Киевом 28%, еще 27% – скорее связывают. Около трети ВПЛ не планируют свою будущую жизнь в столице.

Реклама:

Около 90% опрошенных киевлян и ВПЛ считают Киев комфортным для проживания. Противоположное мнение имеют 9% киевлян и 6% переселенцев".

Детали: Среди самих киевлян 85% опрошенных отметили, что они однозначно связывают свои планы на будущее с проживанием в Киеве, еще 11% – скорее связывают, около 3% – не имеют планов оставаться жить в Киеве.

По данным группы "Рейтинг", 55% опрошенных киевлян положительно отнеслись бы к тому, чтобы часть переселенцев остались жить и работать в столице, 35% – нейтрально, 8% – негативно.

ВИДЕО ДНЯ

Также 65% опрошенных киевлян не чувствуют напряжения в отношениях между переселенцами и киевлянами, а около 20% чувствуют. Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными отметили почти 80%, около 20% – о его наличии.

У переселенцев основная причина выбора Киева для проживания – наличие родственников и близких друзей (45%). Среди других – возможность найти работу (26%) и безопасность города в условиях войны (22%). 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь есть много возможностей, чтобы начать новую жизнь, 5% – что здесь есть свободные места для временного проживания.

Для 4% переселенцев было безразлично, куда выезжать, еще для 2% это было решение организации, ответственной за переселение.

17% переселенцев отметили, что их жилье, где они жили до войны, разрушено и непригодно для жизни. У 24% – частично повреждено, 2% – было разрушено, но уже восстановлено, у 35% – без изменений. 21% сказали, что не имеют информации о состоянии своего жилья. О большем количестве разрушений говорили переселенцы с Донбасса и старшие опрошенные.

Две трети переселенцев арендуют квартиру в Киеве, еще четверть – живут в квартире родственников, друзей, знакомых. В центрах для беженцев, гостиницах, хостелах проживают 6-7%, в собственном доме – 2%, в помещениях других местных жителей – 1%.

Справка: Социологи "Рейтинга" опросили 800 жителей Киева и 800 переселенцев в столице в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face) 16-27 февраля. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,5%.