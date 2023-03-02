Глави МЗС країн G20 не змогли погодити підсумкову заяву через розбіжності щодо війни
Міністри закордонних справ провідних індустріальних країн та країн, що розвиваються (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Замість цього Індія, яка головувала на зустрічі, опублікувала власний підсумок дискусій.
Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ Росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам наприкінці зустрічі, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на "дуже поляризовані погляди деяких країн".
Він підкреслив, що Індія доклала великих зусиль для пошуку компромісу. Джайшанкар сказав, що міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров'я та зміну клімату.
Раніше у Сполучених Штатах висловили впевненість, що на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, яка розпочинається в середу ввечері, буде засуджено повномасштабне вторгнення в Україну Росії – члена G20.
Перед цим стало відомо, що делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни Росії проти України.
Індія як приймаюча сторона заявила, що війна в Україні буде важливою темою для обговорення, але "питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою, вплив конфлікту на економічні виклики, з якими ми стикаємося", також отримають "належну увагу".
Зустріч міністрів закордонних справ відбувається через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Бенгалуру, на якій не змогли досягти консенсусу щодо спільної заяви.
Причиною стало небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України.