Главы МИД стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по войне

Министры иностранных дел ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20), не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Вместо этого Индия, которая председательствовала на встрече, опубликовала собственный итог дискуссий.

Большинство государств снова решительным образом осудили российскую агрессивную войну и потребовали безусловного вывода войск с территории Украины. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган не согласились с двумя соответствующими пунктами.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил журналистам в конце встречи, что совместная итоговая декларация не была принята ввиду "очень поляризованных взглядов некоторых стран".

Он подчеркнул, что Индия приложила большие усилия для поиска компромисса. Джайшанкар сказал, что министры достигли согласия по многим вопросам, включая необходимость реформ, многосторонность, продовольственную безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата.

Ранее в Соединенных Штатах выразили уверенность, что на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии, которая начинается в среду вечером, будет осуждено полномасштабное вторжение в Украину России - члена G20.

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Перед этим стало известно, что делегация ЕС не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии, если оно не будет содержать осуждение войны России против Украины.

Индия как принимающая сторона заявила, что война в Украине будет важной темой для обсуждения, но "вопросы, связанные с продовольственной, энергетической и удобрительной безопасностью, влияние конфликта на экономические вызовы, с которыми мы сталкиваемся", также получат "должное внимание".

Встреча министров иностранных дел происходит через несколько дней после встречи министров финансов стран G20 в Бенгалуру, на которой не смогли достичь консенсуса по совместному заявлению.

Причиной стало нежелание России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки относительно войны РФ против Украины.