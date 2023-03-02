У Нідерландах місцеві жителі добились виселення почесного консула РФ

Почесний консул Росії в нідерландських провінціях Брабант і Лімбург Константін ван Флотен оголосив про виїзд зі своєї резиденції - замок Страйтаген у Ландграафі на півдні країни, де перебував лише з початку лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Volkskrant.

Раніше ван Флотен працював у Маастрихті, але незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в інтерв’ю місцевим ЗМІ назвав російську агресію "миротворчою місією". Після цього консульство було розгромлено активістами, а проти ван Флотена виступали українські біженці в Маастрихті.

У лютому 2023 року знайомий російського почесного консула, художник Алєксандр Таратінов, який має громадянство Росії та Нідерландів, запропонував тому розмістити консульство у своєму замку в Ландграафі.

В електронному листі до ван Флотена, що є в розпорядженні De Volkskrant, Таратінов зазначив, що вважає важливим "навіть під час війни" налагодження відносин між Росією і Нідерландами, і що у своєму замку він хоче запропонувати людям "місце, де вони зможуть поговорити один з одним".

Незважаючи на те, що минулого тижня кільком російським дипломатам було наказано покинути Нідерланди, а російське торговельне представництво в Амстердамі також було закрито, міністерство закордонних справ Нідерландів офіційно дало дозвіл на переїзд консульства до Ландграафу.

Та ван Флотен після того заявив, що власника замку "шантажують", і тому він поки що буде виконувати свою роботу "онлайн". Однак, згідно з Віденською конвенцією, яка регулює дипломатичні відносини між країнами, почесний консул повинен також мати фізичну адресу.

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Крім того, Таратінов поскаржився на погрози з боку невідомих розгромити маєток, а до мерії Ландграафа надійшли скарги з боку місцевих жителів та окремих політичних сил. Зрештою, за словами Таратінова, "російський посол вирішив, що консульство більше не базується в замку".

70-річний Константін ван Флотен володів ресторанним бізнесом у Росії. Як зазначає De Volkskrant, раніше він хизувався письмовою подякою від Путіна, а також розпорядився називати себе бароном після того, як придбав дворянський титул у Хорватії.

Зараз ван Флотен живе в Бельгії, де володіє замком у Сінт-Трейдені поблизу кордону з Нідерландами.