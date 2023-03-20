Сі Цзіньпін прилетів у Москву на зустріч з Путіним

Глава Китаю Сі Цзіньпін прилетів в Москву, де у нього запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Літак, на якому, імовірно, перебуває Сі Цзіньпін, приземлився в московському аеропорту "Внуково".

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Сі будуть обговорювати війну, яку Росія розв'язала проти України.

Зокрема, Китай до річниці вторгнення Росії в Україну опублікував свій "мирний план", при цьому не засудивши РФ. Також у ньому не було пункту про вихід російських військ з території України.

Зустріч Путіна і Сі розпочнеться орієнтовно о 15:30 за київським часом.

Пряма мова Пєскова: "Бесіда віч-на-віч, яка продовжиться за неформальним обідом. Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найбільш актуальні питання на свій розсуд.

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Завтра буде основний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, у розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід".

Що було раніше: 20-22 березня Сі Цзіньпін відвідує Росію з державним візитом, який стане його першою закордонною поїздкою після переобрання на посаду глави держави на третій термін.

Видання Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що очільник КНР після візиту до Москви може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо:

24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.

Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що для реалізації так зварного "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, Росія повинна або капітулювати, або вивести свої війська з території країни.

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