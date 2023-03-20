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Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным

Алена МазуренкоПонедельник, 20 марта 2023, 11:50
Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным
фото: РИА Новости

Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Самолет, на котором, предположительно, находится Си Цзиньпин, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си будут обсуждать войну, которую Россия развязала против Украины.

В частности, Китай к годовщине вторжения России в Украину опубликовал свой "мирный план", при этом не осудив РФ. Также в нем не было пункта о выходе российских войск с территории Украины.

Встреча Путина и Си начнется ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.

Прямая речь Пескова: "Беседа с глазу на глаз, которая продолжится за неформальным обедом. Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение.

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Завтра будет основной день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, в расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед".

Что предшествовало: 20 - 22 марта Си Цзиньпин посещает Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что глава КНР после визита в Москву может позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним:

  • 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для реализации так сварившегося "мирного плана" Китая относительно войны в Украине, Россия должна либо капитулировать, либо вывести свои войска с территории страны.

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Темы: ПутинКитайРосcиявойна
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