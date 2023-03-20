Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Самолет, на котором, предположительно, находится Си Цзиньпин, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си будут обсуждать войну, которую Россия развязала против Украины.

В частности, Китай к годовщине вторжения России в Украину опубликовал свой "мирный план", при этом не осудив РФ. Также в нем не было пункта о выходе российских войск с территории Украины.

Встреча Путина и Си начнется ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.

Прямая речь Пескова: "Беседа с глазу на глаз, которая продолжится за неформальным обедом. Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение.

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Завтра будет основной день госвизита. Церемония встречи, переговоры в узком составе, в расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ, государственный обед".

Что предшествовало: 20 - 22 марта Си Цзиньпин посещает Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что глава КНР после визита в Москву может позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним:

24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.

Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для реализации так сварившегося "мирного плана" Китая относительно войны в Украине, Россия должна либо капитулировать, либо вывести свои войска с территории страны.

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