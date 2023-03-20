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Китай не постачає зброю до РФ – українська розвідка

Понеділок, 20 березня 2023, 19:43
Китай не постачає зброю до РФ – українська розвідка
Getty Images

Головне управління розвідки України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до Росії.

Джерело: представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин, передає "Укрінформ"

Деталі: За словами Юсова, інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак фактів співпраці не зафіксовано.

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Він повідомив також, що є випадки, коли режим Путіна закуповує у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, з яких можна використати мікросхеми, однак про міждержавну допомогу не йдеться.

Пряма мова: "Про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої Російської Федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті - економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 березня голова КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Раніше Китай заперечував наміри постачати зброю Росії, однак генсек НАТО Єнс Столтенберг бачить ознаки того, що КНР розглядає таку можливість.
  • 12 березня українські військові на сході України збили з автомата китайський дрон Mugin-5, всередині якого виявили деталі виробників з Канади та Тайваню.

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