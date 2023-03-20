Китай не постачає зброю до РФ – українська розвідка
Головне управління розвідки України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до Росії.
Джерело: представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин, передає "Укрінформ"
Деталі: За словами Юсова, інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак фактів співпраці не зафіксовано.
Він повідомив також, що є випадки, коли режим Путіна закуповує у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, з яких можна використати мікросхеми, однак про міждержавну допомогу не йдеться.
Пряма мова: "Про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої Російської Федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті - економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах".
Що передувало:
- 20 березня голова КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Раніше Китай заперечував наміри постачати зброю Росії, однак генсек НАТО Єнс Столтенберг бачить ознаки того, що КНР розглядає таку можливість.
- 12 березня українські військові на сході України збили з автомата китайський дрон Mugin-5, всередині якого виявили деталі виробників з Канади та Тайваню.