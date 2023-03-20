Китай не постачає зброю до РФ – українська розвідка

Головне управління розвідки України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до Росії.

Джерело: представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин, передає "Укрінформ"

Деталі: За словами Юсова, інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак фактів співпраці не зафіксовано.

Він повідомив також, що є випадки, коли режим Путіна закуповує у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, з яких можна використати мікросхеми, однак про міждержавну допомогу не йдеться.

Пряма мова: "Про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої Російської Федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті - економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах".

Що передувало:

20 березня голова КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Китай заперечував наміри постачати зброю Росії, однак генсек НАТО Єнс Столтенберг бачить ознаки того, що КНР розглядає таку можливість.

12 березня українські військові на сході України збили з автомата китайський дрон Mugin-5, всередині якого виявили деталі виробників з Канади та Тайваню.