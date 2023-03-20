Китай не поставляет оружие в РФ – украинская разведка

Главное управление разведки Украины пока не зафиксировало ни одного факта поставок Китаем оружия в Россию.

Источник: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей, передает "Укринформ"

Детали: По словам Юсова, информация о поставках Китаем винтовок или бронежилетов проверяется, однако фактов сотрудничества не зафиксировано.

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Он сообщил также, что есть случаи, когда режим Путина закупает в открытых источниках дроны, товары гражданского назначения, из которых можно использовать микросхемы, однако о межгосударственной помощи речь не идет.

Прямая речь: "Об оружии пока речь не идет, и таких фактов не зафиксировано. Понятно, когда мы говорим о сегодняшнем визите лидера Китая в так называемую Российскую Федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и к режиму, который терпит геополитическое поражение и который находится в тупике - экономическом, внешнеполитическом и во всех планах".

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