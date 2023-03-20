Китай не поставляет оружие в РФ – украинская разведка

Главное управление разведки Украины пока не зафиксировало ни одного факта поставок Китаем оружия в Россию.

Источник: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей, передает "Укринформ"

Детали: По словам Юсова, информация о поставках Китаем винтовок или бронежилетов проверяется, однако фактов сотрудничества не зафиксировано.

Он сообщил также, что есть случаи, когда режим Путина закупает в открытых источниках дроны, товары гражданского назначения, из которых можно использовать микросхемы, однако о межгосударственной помощи речь не идет.

Прямая речь: "Об оружии пока речь не идет, и таких фактов не зафиксировано. Понятно, когда мы говорим о сегодняшнем визите лидера Китая в так называемую Российскую Федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и к режиму, который терпит геополитическое поражение и который находится в тупике - экономическом, внешнеполитическом и во всех планах".

Что предшествовало:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Китай отрицал намерения поставлять оружие России, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг видит признаки того, что КНР рассматривает такую возможность.

12 марта украинские военные на востоке Украины сбили из автомата китайский дрон Mugin-5, внутри которого обнаружили детали производителей из Канады и Тайваня.