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Китай не поставляет оружие в РФ – украинская разведка

Понедельник, 20 марта 2023, 19:43
Китай не поставляет оружие в РФ – украинская разведка
Getty Images

Главное управление разведки Украины пока не зафиксировало ни одного факта поставок Китаем оружия в Россию.

Источник: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей, передает "Укринформ"

Детали: По словам Юсова, информация о поставках Китаем винтовок или бронежилетов проверяется, однако фактов сотрудничества не зафиксировано.

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Он сообщил также, что есть случаи, когда режим Путина закупает в открытых источниках дроны, товары гражданского назначения, из которых можно использовать микросхемы, однако о межгосударственной помощи речь не идет.

Прямая речь: "Об оружии пока речь не идет, и таких фактов не зафиксировано. Понятно, когда мы говорим о сегодняшнем визите лидера Китая в так называемую Российскую Федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и к режиму, который терпит геополитическое поражение и который находится в тупике - экономическом, внешнеполитическом и во всех планах".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Ранее Китай отрицал намерения поставлять оружие России, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг видит признаки того, что КНР рассматривает такую возможность.
  • 12 марта украинские военные на востоке Украины сбили из автомата китайский дрон Mugin-5, внутри которого обнаружили детали производителей из Канады и Тайваня.

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