Китай не поставляет оружие в РФ – украинская разведка
Главное управление разведки Украины пока не зафиксировало ни одного факта поставок Китаем оружия в Россию.
Источник: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона новостей, передает "Укринформ"
Детали: По словам Юсова, информация о поставках Китаем винтовок или бронежилетов проверяется, однако фактов сотрудничества не зафиксировано.
Он сообщил также, что есть случаи, когда режим Путина закупает в открытых источниках дроны, товары гражданского назначения, из которых можно использовать микросхемы, однако о межгосударственной помощи речь не идет.
Прямая речь: "Об оружии пока речь не идет, и таких фактов не зафиксировано. Понятно, когда мы говорим о сегодняшнем визите лидера Китая в так называемую Российскую Федерацию, это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и к режиму, который терпит геополитическое поражение и который находится в тупике - экономическом, внешнеполитическом и во всех планах".
Что предшествовало:
- 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Ранее Китай отрицал намерения поставлять оружие России, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг видит признаки того, что КНР рассматривает такую возможность.
- 12 марта украинские военные на востоке Украины сбили из автомата китайский дрон Mugin-5, внутри которого обнаружили детали производителей из Канады и Тайваня.