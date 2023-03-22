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Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 04:15
Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ
MQ-9 REAPER, ФОТО: WIKIPEDIA

Після інциденту американського розвідувально-ударного БпЛА MQ-9 Reaper з двома російськими винищувачами Су-27 безпілотники США продовжують літати над Чорним морем, однак змінили маршрути, віддалившись від Криму.

Джерело: CNN з посиланням на американських чиновників

Деталі: За даними видання, польоти американських безпілотників в міжнародному повітряному просторі продовжуються, але тепер вони віддалили свої польоти від повітряного простору навколо Кримського півострова та східних частин Чорного моря.

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Один з американських посадовців розповів CNN, що нові маршрути мають на меті уникнути провокацій, оскільки адміністрація Джо Байдена не хоче спричинити інцидент, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами.

За словами посадовця, польоти американських безпілотників поки що відбуваються за новими маршрутами, однак США воліють повернутися до маршрутів, які проходитимуть ближче до територій, які контролює РФ. 

Джерела видання також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про закриття повітряного простору на більшій території навколо південної та східної України, намагаючись відсунути американські безпілотники якомога далі. 

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CNN зазначає, що прессекретар Пентагону Пет Райдер підтвердив, що США продовжують використовувати безпілотники в районі Чорного моря, але відмовився сказати, чи змінилися їхні маршрути.

"З міркувань оперативної безпеки я не вдаватимуся в деталі маршрутів, місій, часових рамок", – сказав Райдер.

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. 
  • Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.
  • Раніше CNN повідомляв, що США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками після інциденту в Чорному морі – вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими у цьому регіоні.

Теми: безпілотникиЧорне мореСШАРосія
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