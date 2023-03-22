Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ

Після інциденту американського розвідувально-ударного БпЛА MQ-9 Reaper з двома російськими винищувачами Су-27 безпілотники США продовжують літати над Чорним морем, однак змінили маршрути, віддалившись від Криму.

Джерело: CNN з посиланням на американських чиновників

Деталі: За даними видання, польоти американських безпілотників в міжнародному повітряному просторі продовжуються, але тепер вони віддалили свої польоти від повітряного простору навколо Кримського півострова та східних частин Чорного моря.

Один з американських посадовців розповів CNN, що нові маршрути мають на меті уникнути провокацій, оскільки адміністрація Джо Байдена не хоче спричинити інцидент, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами.

За словами посадовця, польоти американських безпілотників поки що відбуваються за новими маршрутами, однак США воліють повернутися до маршрутів, які проходитимуть ближче до територій, які контролює РФ.

Джерела видання також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про закриття повітряного простору на більшій території навколо південної та східної України, намагаючись відсунути американські безпілотники якомога далі.

CNN зазначає, що прессекретар Пентагону Пет Райдер підтвердив, що США продовжують використовувати безпілотники в районі Чорного моря, але відмовився сказати, чи змінилися їхні маршрути.

ВІДЕО ДНЯ

"З міркувань оперативної безпеки я не вдаватимуся в деталі маршрутів, місій, часових рамок", – сказав Райдер.

Передісторія: