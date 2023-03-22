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Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 04:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
MQ-9 REAPER, ФОТО: WIKIPEDIA

После инцидента американского разведывательно-ударного БпЛА MQ-9 Reaper с двумя российскими истребителями Су-27 беспилотники США продолжают летать над Черным морем, однако изменили маршруты, отдалившись от Крыма.

Источник: CNN со ссылкой на американских чиновников

Детали: По данным издания, полеты американских беспилотников в международном воздушном пространстве продолжаются, но теперь они отдалили свои полеты от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря.

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Один с американских чиновников рассказал CNN, что новые маршруты имеют целью избежать провокаций, поскольку администрация Джо Байдена не хочет вызвать инцидент, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами.

По словам чиновника, полеты американских беспилотников пока что происходят по новым маршрутам, однако США предпочитают вернуться к маршрутам, которые будут проходить ближе к территориям, которые контролирует РФ.

Источники издания также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о закрытии воздушного пространства на большей территории вокруг южной и восточной Украины, пытаясь отодвинуть американские беспилотники как можно дальше.

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CNN отмечает, что пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что США продолжают использовать беспилотники в районе Черного моря, но отказался сказать, изменились ли их маршруты.

"Из соображений оперативной безопасности я не буду вдаваться в детали маршрутов, миссий, временных рамок", – сказал Райдер.

Предыстория:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
  • Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.
  • Ранее CNN сообщал, что США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.

Темы: беспилотникиЧерное мореСШАРосcия
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