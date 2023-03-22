Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

После инцидента американского разведывательно-ударного БпЛА MQ-9 Reaper с двумя российскими истребителями Су-27 беспилотники США продолжают летать над Черным морем, однако изменили маршруты, отдалившись от Крыма.

Источник: CNN со ссылкой на американских чиновников

Детали: По данным издания, полеты американских беспилотников в международном воздушном пространстве продолжаются, но теперь они отдалили свои полеты от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря.

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Один с американских чиновников рассказал CNN, что новые маршруты имеют целью избежать провокаций, поскольку администрация Джо Байдена не хочет вызвать инцидент, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами.

По словам чиновника, полеты американских беспилотников пока что происходят по новым маршрутам, однако США предпочитают вернуться к маршрутам, которые будут проходить ближе к территориям, которые контролирует РФ.

Источники издания также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о закрытии воздушного пространства на большей территории вокруг южной и восточной Украины, пытаясь отодвинуть американские беспилотники как можно дальше.

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CNN отмечает, что пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что США продолжают использовать беспилотники в районе Черного моря, но отказался сказать, изменились ли их маршруты.

"Из соображений оперативной безопасности я не буду вдаваться в детали маршрутов, миссий, временных рамок", – сказал Райдер.

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