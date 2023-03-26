Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники – Данілов
Неділя, 26 березня 2023, 10:35
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що нові заяви російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю в Білорусі наближає дестабілізацію країни.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова Данілова: "Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.
Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники".
Нагадаємо:
- Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
- Міністерство оборони США повідомило, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.