Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що нові заяви російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю в Білорусі наближає дестабілізацію країни.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.

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Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники".

Нагадаємо:

Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Міністерство оборони США повідомило, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.