Кремль взял Беларусь в ядерные заложники - Данилов
Воскресенье, 26 марта 2023, 10:35
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что новые заявления российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии в Беларуси приближает дестабилизацию страны.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь Данилова: "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина.
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Кремль взял Беларусь в ядерные заложники".
Напомним:
- Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
- Министерство обороны США сообщило, что нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.
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