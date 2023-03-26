Кремль взял Беларусь в ядерные заложники - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что новые заявления российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии в Беларуси приближает дестабилизацию страны.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина.

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Кремль взял Беларусь в ядерные заложники".

Напомним:

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Министерство обороны США сообщило, что нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.