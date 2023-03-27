"Не підливати олії в вогонь": Китай хоче, щоб США сприяли переговорам РФ і України

Китай виступає за політичне врегулювання української "кризи" й мирні переговори, планує продовжувати "у власний спосіб" сприяти деескалації конфлікту і чекає того ж від США.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу 27 березня, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У питанні України ми виступаємо за політичне врегулювання кризи і сприяння переговорам про мир.

Китай підтримує комунікацію з усіма сторонами і продовжуватиме у власний спосіб відігравати конструктивну роль, сприяючи деескалації ситуації".

Деталі: Так Мао Нін відповіла на запитання про те, як можна реалізувати будь-який мирний план в Україні, якщо такі великі держави, як США та Китай, навіть не обговорюють це.

За її словами, у Пекіні сподіваються, що "США також діятимуть відповідально, створюючи необхідне середовище та умови для мирних переговорів між зацікавленими сторонами, а не підливатимуть масла у вогонь".

Цьому передувало: У МЗС Китаю, коментуючи погрозу Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, заявили, що ядерну війну неможливо виграти, тому сторонам слід знижувати її ризики.

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Ще раніше, у роковини вторгнення РФ в Україну, МЗС Китаю опублікувало свою "позицію щодо політичного врегулювання української кризи", що складається з 12 пунктів.

21 березня лідер КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і підписав із ним дві заяви: про плани економічного співробітництва і про плани поглиблення партнерства. Із президентом України китайский керівник не поговорив і посередництво йому не пропонував.

Володимир Путін на спільній із Сі Цзіньпіном пресконференції у Москві заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна.