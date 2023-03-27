"Не подливать масла в огонь": Китай хочет, чтобы США способствовали переговорам РФ и Украины

Китай выступает за политическое урегулирование украинского "кризиса" и мирные переговоры, планирует продолжать "собственным образом" способствовать деэскалации конфликта и ожидает того же от США.

Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге 27 марта, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В вопросе Украины мы выступаем за политическое урегулирование кризиса и содействие переговорам о мире.

Китай поддерживает коммуникацию со всеми сторонами и будет продолжать по-своему играть конструктивную роль, способствуя деэскалации ситуации".

Детали: Так Мао Нин ответила на вопрос о том, как можно реализовать какой бы то ни было мирный план в Украине, если такие большие государства, как США и Китай, даже не обсуждают это.

По ее словам, в Пекине надеются, что "США также будут действовать ответственно, создавая необходимую среду и условия для мирных переговоров между заинтересованными сторонами, а не подливать масла в огонь".

Этому предшествовало: В МИД Китая, комментируя угрозу России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, заявили, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому сторонам следует снижать ее риски.

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Еще ранее, в годовщину вторжения РФ в Украину, МИД Китая опубликовал свою "позицию относительно политического урегулирования украинского кризиса", состоящую из 12 пунктов.

21 марта лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и подписал с ним два заявления: о планах экономического сотрудничества и о планах углубления партнерства. С президентом Украины китайский руководитель не поговорил и посредничество ему не предлагал.

Владимир Путин на совместной с Си Цзиньпином пресс-конференции в Москве заявил, что "мирный план" Китая по войне в Украине можно будет взять за основу, когда к этому будут готовы Запад и Украина.