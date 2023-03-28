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Путін планує зустріч із Лукашенком у квітні

Ірина БалачукВівторок, 28 березня 2023, 12:58
Путін планує зустріч із Лукашенком у квітні
Путін і Лукашенко. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін планує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні – говоритимуть про розвиток Союзної держави і про "безпеку".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою.

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Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною".

Деталі: За словами прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна і Лукашенка призначене на 6 квітня.

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Теми: РосіяБілорусьПутінЛукашенко
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