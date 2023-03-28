Путін планує зустріч із Лукашенком у квітні
Президент Росії Володимир Путін планує зустрітися із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у квітні – говоритимуть про розвиток Союзної держави і про "безпеку".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "У нас дійсно буде Вища держрада Союзної держави, вона у квітні готується. Порядок денний ВДР насамперед, звісно ж, фокусується на поточних актуальних питаннях розвитку нашої Союзної держави, ну і за необхідності там можуть розглядатися питання, пов'язані з безпекою.
Тим більше, тема у зв'язку з відомими подіями, у зв'язку з недружнім оточенням наших країн є вельми актуальною".
Деталі: За словами прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, засідання Вищої держради Союзної держави за участю Путіна і Лукашенка призначене на 6 квітня.
Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.
- Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.
- Білорусь заявила, що розміщення ядерної зброї відповідає міжнародному праву, мовляв, так робить і НАТО.