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Путин планирует встречу с Лукашенко в апреле

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 12:58
Путин планирует встречу с Лукашенко в апреле
Путин и Лукашенко. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в апреле – будут говорить о развитии Союзного государства и о "безопасности".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "У нас действительно будет Высший госсовета Союзного государства, он в апреле готовится. Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью.

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Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной".

Детали: По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено на 6 апреля.

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Темы: РосcияБеларусьПутинЛукашенко
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