Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин планирует встречу с Лукашенко в апреле

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 12:58
Путин планирует встречу с Лукашенко в апреле
Путин и Лукашенко. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в апреле – будут говорить о развитии Союзного государства и о "безопасности".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "У нас действительно будет Высший госсовета Союзного государства, он в апреле готовится. Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью.

Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной".

Детали: По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено на 6 апреля.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияБеларусьПутинЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр

Россия не достигла поставленных целей до конца марта – ISW

Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: Уместно к 1 апреля

Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца

Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН

На границе с Польшей образовались очереди на въезд в Украину

Все новости...
Росcия
На Кипре суд приговорил украинку, обвиненную в угрозах ножом группе россиян
Зеленский: Россияне разрушили и повредили около 500 церквей в Украине
Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии России
Последние новости
12:54
фото, видеоРоссияне обстреляли центр Константиновки, шестеро погибших и восемь раненых
12:31
В ЕЦБ предупреждают о серьезных рисках в финансовом секторе
12:13
"Чистый цинизм": посол Украины прокомментировал призывы к миру от экс-политиков партии Шольца
12:11
Россияне за сутки обстреливали 7 областей, есть погибшие и раненые гражданские - регионы
11:52
ОПЕК+ не уменьшит добычу нефти из-за потрясений на рынке, вызванных банковским кризисом
11:35
Сколько детей родилось в Киеве за 400 дней полномасштабного вторжения – КГГА
11:30
Данилов обнародовал 12 шагов деоккупации Крыма, над которыми работает СНБО
11:22
Во Франции подтвердили гибель еще одного добровольца в Украине
11:06
КНДР угрожает ядерным оружием после военных учений США и Южной Кореи
10:53
фотоРоссияне в 5 утра обстреляли Сумскую область, двое гражданских погибли
Все новости...