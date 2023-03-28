Путин планирует встречу с Лукашенко в апреле
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в апреле – будут говорить о развитии Союзного государства и о "безопасности".
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "У нас действительно будет Высший госсовета Союзного государства, он в апреле готовится. Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью.
Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной".
Детали: По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено на 6 апреля.
Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.
- Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.
- В Беларуси заявили, что размещение ядерного оружия соответствует международному праву, мол, так делает и НАТО.