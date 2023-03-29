Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину: Мы готовы видеть его здесь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает в Украину главу Китая Си Цзиньпина.

Источник: Associated Press

Дословно АР: "В своем интервью AP Зеленский передал приглашение в Украину одному заметному и стратегически важному лидеру, который еще не приезжал в Украину (за время войны, как это делали многие мировые лидеры – ред.) – председателю КНР Си Цзиньпину".

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним".

Детали: Президент Украины отметил, что общался с Си до начала полномасштабной войны. Но в течение более года полномасштабного вторжения России контактов с лидером Китая не было.

Предыстория:

24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Позже сообщалось, что лидер Китая после встречи с Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.

20-22 марта Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

После этого Зеленский заявил, что сообщил о желании говорить с Си Цзиньпином, но не получил обратного предложения.