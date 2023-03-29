Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину: Мы готовы видеть его здесь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает в Украину главу Китая Си Цзиньпина.

Источник: Associated Press

Дословно АР: "В своем интервью AP Зеленский передал приглашение в Украину одному заметному и стратегически важному лидеру, который еще не приезжал в Украину (за время войны, как это делали многие мировые лидеры – ред.) – председателю КНР Си Цзиньпину".

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Прямая речь Зеленского: "Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним".

Детали: Президент Украины отметил, что общался с Си до начала полномасштабной войны. Но в течение более года полномасштабного вторжения России контактов с лидером Китая не было.

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