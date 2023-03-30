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ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 06:53
ФСБ проводит фильтрационные мероприятия в Крыму – Генштаб
ОККУПАНТЫ В КРЫМУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С УКРИНФОРМА

Россияне усилили давление на жителей Крыма, в оккупированном Красноперекопске сотрудники ФСБ проводят так называемые фильтрационные процедуры.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека.

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В частности, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с унизительными процедурами фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.".

Напомним: В начале марта Генштаб сообщал, что в некоторые населенные пункты оккупированной части Херсонщины прибыли сотрудники российской ФСБ, враг усилил фильтрационные мероприятия на юге Украины.

Темы: КрымФСБфильтрацияРосcия
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