Офіс генпрокурора відреагував на відмову французького суду видати Україні Жеваго
Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду щодо відмови видати Україні бізнесмена Костянтина Жеваго і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами.
Джерело: коментар ОГП, наданий "Українській правді" пресслужбою відомства
Деталі: ОГП запевняють, що надали всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну.
Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена.
Дослівно: "Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду. Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій".
Що передувало: 30 березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.
За словами джерела УП в правоохоронних органах, суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того, що "Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи".
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
- Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.
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