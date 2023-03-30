Офіс генпрокурора відреагував на відмову французького суду видати Україні Жеваго

Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду щодо відмови видати Україні бізнесмена Костянтина Жеваго і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами.

Джерело: коментар ОГП, наданий "Українській правді" пресслужбою відомства

Деталі: ОГП запевняють, що надали всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну.

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Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена.

Дослівно: "Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду. Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій".

Що передувало: 30 березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

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За словами джерела УП в правоохоронних органах, суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того, що "Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи".

Передісторія:

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