Суд во Франции отказал Украине в экстрадиции Жеваго
Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.
Источник: пресс-служба Жеваго в комментарии УП
Детали: Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".
По мнению Жеваго, решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".
Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что такое решение было принято судом в Шамбери.
По словам собеседника УП, суд принял такое решение, отталкиваясь от того, что Украина является государством в состоянии войны и не способна обеспечить судебный процесс, гарантирующий основополагающие свободы.
На просьбу УП прокомментировать вышеуказанное решение суда в пресс-службе ГБР ответили, что сейчас ждут официальной информации суда о причинах отказа, поэтому комментарии предоставят позже.
"Украинская правда" обратилась за комментарием также в ОГП. Офис генпрокурора ответил, что ожидает официального получения полного решения суда и будет консультироваться относительно дальнейших действий с французскими коллегами.
Напомним: Экстрадиционный запрос о выдаче Жеваго был подан украинской стороной, в частности Офисом генерального прокурора и Государственным бюро расследований в рамках расследования уголовного производства о растрате средств банка "Финансы и кредит".
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
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