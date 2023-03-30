Суд во Франции отказал Украине в экстрадиции Жеваго

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.

Источник: пресс-служба Жеваго в комментарии УП

Детали: Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".

По мнению Жеваго, решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что такое решение было принято судом в Шамбери.

По словам собеседника УП, суд принял такое решение, отталкиваясь от того, что Украина является государством в состоянии войны и не способна обеспечить судебный процесс, гарантирующий основополагающие свободы.

На просьбу УП прокомментировать вышеуказанное решение суда в пресс-службе ГБР ответили, что сейчас ждут официальной информации суда о причинах отказа, поэтому комментарии предоставят позже.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" обратилась за комментарием также в ОГП. Офис генпрокурора ответил, что ожидает официального получения полного решения суда и будет консультироваться относительно дальнейших действий с французскими коллегами.

Напомним: Экстрадиционный запрос о выдаче Жеваго был подан украинской стороной, в частности Офисом генерального прокурора и Государственным бюро расследований в рамках расследования уголовного производства о растрате средств банка "Финансы и кредит".

Предыстория:

Читайте также: В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?

Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье