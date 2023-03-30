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Порушення прав журналістів біля Лаври: поліція відкрила справу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 березня 2023, 16:49
Порушення прав журналістів біля Лаври: поліція відкрила справу
скриншот

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо порушення прав журналістів під час виконання своїх професійних обов′язків біля Києво-Печерської лаври.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "За фактом перешкоджання журналістській діяльності столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження".

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Деталі: Правоохоронці пообіцяли з′ясувати всі обставини того, що відбулось 30 березня.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 30 березня стало відомо, що комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.
  • Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.
  • Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.

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Теми: УПЦ МПполіціярелігія
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