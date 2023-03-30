Нарушение прав журналистов возле Лавры: полиция відкрила справу

Полиция Киева начала уголовное производство о нарушении прав журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей возле Киево-Печерской лавры.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели начали уголовное производство".

Детали: Правоохранители пообещали выяснить все обстоятельства того, что произошло 30 марта.

Что предшествовало:

Утром 30 марта стало известно, что комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности.

Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.

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