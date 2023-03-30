Офис генпрокурора отреагировал на отказ французского суда выдать Украине Жеваго

Офис генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда об отказе выдать Украине бизнесмена Константина Жеваго и будет консультироваться относительно дальнейших действий с французскими коллегами.

Источник: комментарий ОГП, предоставленный "Украинской правде" пресс-службой ведомства

Детали: В ОГП уверяют, что предоставили все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого. Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег о необходимости выдачи бизнесмена в Украину.

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Впрочем, судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

Дословно: "Офис генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами относительно возможных дальнейших действий".

Что предшествовало: 30 марта суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.

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По словам источника УП в правоохранительных органах, суд принял такое решение, отталкиваясь от того, что "Украина является государством в состоянии войны и не способна обеспечить судебный процесс, гарантирующий основополагающие свободы".

Предыстория:

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