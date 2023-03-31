Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури – мерія

Вночі 31 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт".

Деталі: У результаті ворожої атаки люди і житлові будинки не постраждали, повідомив Куртєв.

"На місці прильоту працюють усі відповідні служби", – додав він.

Що цьому передувало:

Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.

Окупанти обстріляли Харків із території РФ.

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.