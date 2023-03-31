Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури – мерія
П'ятниця, 31 березня 2023, 07:47
Вночі 31 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова: "Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт".
Деталі: У результаті ворожої атаки люди і житлові будинки не постраждали, повідомив Куртєв.
"На місці прильоту працюють усі відповідні служби", – додав він.
Що цьому передувало:
- Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.
- Окупанти обстріляли Харків із території РФ.
- У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
- Росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.
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