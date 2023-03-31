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Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури – мерія

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 07:47
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури – мерія
РАКЕТА, ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ, GETTY

Вночі 31 березня російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт".

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Деталі: У результаті ворожої атаки люди і житлові будинки не постраждали, повідомив Куртєв.

"На місці прильоту працюють усі відповідні служби", – додав він.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе.
  • Окупанти обстріляли Харків із території РФ.
  • У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
  • Росіяни задіяли 10 безпілотників типу "Шахед" для повітряної атаки на Україну, 9 із них сили протиповітряної оборони збили.

Теми: ЗапоріжжяобстрілРосія
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