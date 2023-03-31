В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден объект инфраструктуры – мэрия

Ночью 31 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье, в городе поврежден инфраструктурный объект.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект".

Детали: В результате вражеской атаки люди и жилые дома не пострадали, сообщил Куртев.

"На месте прилета работают все соответствующие службы", – добавил он.

Что этому предшествовало:

Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.

Оккупанты обстреляли Харьков с территории РФ.

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Россияне задействовали 10 беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки на Украину, 9 из них силы противовоздушной обороны сбили.