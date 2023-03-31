В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден объект инфраструктуры – мэрия
Пятница, 31 марта 2023, 07:47
Ночью 31 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье, в городе поврежден инфраструктурный объект.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram
Прямая речь: "Этой ночью оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект".
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Детали: В результате вражеской атаки люди и жилые дома не пострадали, сообщил Куртев.
"На месте прилета работают все соответствующие службы", – добавил он.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.
- Оккупанты обстреляли Харьков с территории РФ.
- В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
- Россияне задействовали 10 беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки на Украину, 9 из них силы противовоздушной обороны сбили.