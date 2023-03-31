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В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден объект инфраструктуры – мэрия

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 07:47
В результате вражеской атаки на Запорожье поврежден объект инфраструктуры – мэрия
РАКЕТА, ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, GETTY

Ночью 31 марта российские оккупанты обстреляли Запорожье, в городе поврежден инфраструктурный объект.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект".

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Детали: В результате вражеской атаки люди и жилые дома не пострадали, сообщил Куртев.

"На месте прилета работают все соответствующие службы", – добавил он.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.
  • Оккупанты обстреляли Харьков с территории РФ.
  • В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
  • Россияне задействовали 10 беспилотников типа "Шахед" для воздушной атаки на Украину, 9 из них силы противовоздушной обороны сбили.

Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
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