ЄС підтримує Україну у притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах – Метсола
Неділя, 5 березня 2023, 00:58
Президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала про зобов‘язання ЄС у притягненні до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.
Джерело: Метсола у Twitter
Пряма мова: "Світ вимагає відповідальності та свободи.
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Я знову висловила Генеральному прокурору Андрію Костіну зобов‘язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.
Започаткування Міжнародного центру переслідування за злочини агресії є важливим кроком".
Нагадаємо: Напередодні президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України.
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