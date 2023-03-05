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ЄС підтримує Україну у притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах – Метсола

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 00:58
ЄС підтримує Україну у притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах – Метсола
Метсола і Костін, фото з twitter

Президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала про зобов‘язання ЄС у притягненні до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.

Джерело: Метсола у Twitter

Пряма мова: "Світ вимагає відповідальності та свободи.

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Я знову висловила Генеральному прокурору Андрію Костіну зобов‘язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.

Започаткування Міжнародного центру переслідування за злочини агресії є важливим кроком".

Нагадаємо: Напередодні президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України.

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Теми: ЄвропарламентЄСвійнавоєнні злочини
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