ЄС підтримує Україну у притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах – Метсола

Метсола і Костін, фото з twitter

Президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала про зобов‘язання ЄС у притягненні до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.

Джерело: Метсола у Twitter

Пряма мова: "Світ вимагає відповідальності та свободи.

Я знову висловила Генеральному прокурору Андрію Костіну зобов‘язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів.

Започаткування Міжнародного центру переслідування за злочини агресії є важливим кроком".

Нагадаємо: Напередодні президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України.