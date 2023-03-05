ЕС поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях – Метсола
Воскресенье, 5 марта 2023, 01:58
Президент Европарламента Роберта Метсола сказала об обязательствах ЕС в привлечении к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.
Источник: Метсола в Twitter
Прямая речь: "Мир требует ответственности и свободы.
Я снова выразила Генеральному прокурору Андрею Костину обязательства ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.
Начало Международного центра преследования за преступления агрессии является важным шагом".
Напомним: Накануне президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину.