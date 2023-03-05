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ЕС поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях – Метсола

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 01:58
Метсола и Костин, фото из twitter

Президент Европарламента Роберта Метсола сказала об обязательствах ЕС в привлечении к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.

Источник: Метсола в Twitter

Прямая речь: "Мир требует ответственности и свободы.

Я снова выразила Генеральному прокурору Андрею Костину обязательства ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.

Начало Международного центра преследования за преступления агрессии является важным шагом".

Напомним: Накануне президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину.

Темы: ЕвропарламентЕСвойнавоенные преступления
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